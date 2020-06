Inter in pausa a sinistra: aspetta Alaba ma...

Inter in pausa a sinistra: aspetta Alaba ma monitora altri 4 esterni – AP

L’Inter farà un altro colpo sulle fasce, che sono la priorità del mercato estivo. Hakimi a destra, ma a sinistra chi? Il giornalista Pedullà – attraverso il proprio sito ufficiale – fa il punto sui nomi più quotati, a partire da Alaba

ESTERNO MANCINO – Dopo Achraf Hakimi sulla destra, l’Inter vuole bissare il colpo sulla fascia sinistra. Al momento, però, la società nerazzurra si è presa una pausa di riflessione prima di decidere su quale mancino investire. Prima si aspetta la decisione di David Alaba (Bayern Monaco), che ha il contratto in scadenza nel 2021 e un rinnovo ancora da discutere. Ad Antonio Conte piacciono da sempre Emerson Palmieri e Marcos Alonso (Chelsea), più il primo che il secondo. Sul taccuino dell’Inter c’è da tempo anche Benjamin Mendy (Manchester City), che però difficilmente andrà via. Infine, rispunta Mohamed Fares (SPAL), che potrebbe tornare utile nelle rotazioni. Alaba resta il sogno, ma occhio agli altri nomi in lizza.

Fonte: Alfredo Pedullà [alfredopedulla.com]