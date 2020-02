Inter, in estate occhio a Marcos Alonso ed Emerson Palmieri ma non solo

Inter, in estate occhio a Marcos Alonso ed...

Gli uomini mercato dell’Inter starebbero studiando dei possibili nuovi colpi per l’estate, uno riguarderebbe l’esterno sinistro come Marcos Alonso o Emerson Palmieri

GLI OBIETTIVI – Secondo quanto riportato da “Tuttosport”, l’Inter vorrebbe portare un nuovo esterno sinistro agli ordini di Antonio Conte in estate. In questo senso i dirigenti del club nerazzurro avrebbero messo nel mirino tre nomi. Due già seguiti in passato, vale a dire Marcos Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea. Il terzo invece sarebbe Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte.