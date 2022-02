Inter, in estate addio a de Vrij? Bremer ed altri due sul taccuino – TS

L’Inter lavora per rinforzare la difesa. In caso di partenza di de Vrij i nerazzurri, secondo il Tuttosport, punteranno forte su Geison Bremer in uscita dal Torino. Due le alternative

RINFORZI – L’Inter potrebbe rivoluzionare la difesa nel corso del mercato estivo. Secondo il Tuttosport, infatti, Stefan de Vrij potrebbe lasciare i nerazzurri. L’olandese, scrive il quotidiano, sarebbe uno dei “sacrificati” sull’altare del bilancio. Il primo nome nella lista dei papabili sostituti è Geison Bremer del Torino. In alternativa, i nerazzurri seguono due piste parallele: Luiz Felipe della Lazio e Ginter del Borussia Monchengladbach.

Fonte: Tuttosport