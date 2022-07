Inter in difficoltà sul mercato: dopo Lukaku delusioni. Due i motivi – TS

L’Inter, dopo un giugno pirotecnico, sta vivendo un luglio difficile sul mercato. Persi Dybala e Bremer in pochissimo tempo, le colpe, secondo Tuttosport, sono da attribuire a due fattori

DIFFICOLTA’ – L’Inter fa i conti con le difficoltà sul mercato. Dopo un giugno pirotecnico, culminato con il ritorno di Lukaku in nerazzurro, luglio ha riservato solo docce fredde al club di Viale della Liberazione: in poco tempo, infatti, sono sfumati due obiettivi a lungo inseguiti. Dybala, infatti, è finito alla Roma, Bremer sarà presto un rinforzo per la Juventus. Lo stallo dell’Inter nel mercato in entrata, secondo Tuttosport, è da attribuire a due fattori: le mancate uscite di Sanchez e Pinamonti hanno impedito a Marotta di affondare il colpo per Dybala. Il mancato accordo con il PSG per la cessione di Skriniar ha, di fatto, rallentato l’affare Bremer. Ma non è solo questo ad aver rallentato il mercato in entrata: le indicazioni della proprietà, che richiede un attivo di 60 milioni, non hanno mai permesso di “anticipare” le spese.

Fonte: Tuttosport – F.M