Inter, in difesa Kumbulla o Vertonghen. Godin verso l’Inghilterra – CdS

L’Inter in difesa questa stagione non ha mai sofferto numericamente, ma c’è chi, come nel caso di Diego Godin arrivato dall’Atletico Madrid, ha sofferto il passaggio da difesa a quattro a difesa a tre. Per questo, secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, potrebbe dire addio ai nerazzurri. Sempre due gli obiettivi: Marash Kumbulla e Jan Vertonghen.

ADDIO GODIN? DUE OBIETTIVI – Diego Godin nonostante l’esperienza, più di tutti quest’anno ha sofferto parecchio il passaggio alla difesa a tre di Antonio Conte. Il calciatore è richiesto dalla Premier League, in particolare dal Manchester United e dall’ex nerazzurro José Mourinho, al Tottenham. Chi potrebbe salutare gli Spurs sarà quasi sicuramente il belga Jan Vertonghen, che secondo quanto riportato dal quotidiano romano, proprio in questi giorni avrebbe informato la dirigenza inglese di voler lasciare il club. Il calciatore, un anno più “giovane” di Godin, è uno degli obiettivi dell’Inter, e dalla sua ha il “vantaggio” di aver già giocato nella difesa a tre, e di essere mancino – all’Inter quest’anno solo Alessandro Bastoni -. Altro obiettivo nerazzurro resta sempre il giovane Marash Kumbulla, sul quale però ci sarebbe la forte concorrenza di mezza Europa: Bundesliga, Premier League – il Chelsea avrebbe già offerto 23 milioni -, e in Serie A Napoli soprattutto. Bisogna prima trovare l’accordo con l’Hellas Verona, e l’Inter dalla sua ha sempre i due prestiti di Federico Dimarco ed Eddie Salcedo.