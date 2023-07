Inter, in chiusura un’operazione con lo Spezia: le novità − SM

L’Inter sta per chiudere un’operazione con lo Spezia: mancano solamente gli ultimi dettagli, poi si potrà procedere con il trasferimento. Ecco le ultime novità.

OPERAZIONE IN CHIUSURA − L’Inter sta intensificando i contatti con lo Spezia per chiudere un’operazione. È infatti, come riferito da SportMediaset, in dirittura d’arrivo l’affare per il trasferimento di Francesco Pio Esposito dalla Primavera al club ligure. Resta da limare solamente un ultimo dettaglio: lo Spezia vorrebbe procedere per il diritto di riscatto, mentre l’Inter vorrebbe chiudere con un prestito secco. L’accordo definitivo è atteso entro il weekend.