Inter, in caso di addio di Conte pronto Allegri: lo scenario – Sky

Condividi questo articolo

Tiene banco, in casa Inter, la questione allenatore con Antonio Conte che potrebbe lasciare la panchina nerazzurro. Secondo quanto riferito da “Sky Sport” in caso di addio del tecnico è pronto Massimiliano Allegri.

SCENARIO – L’Inter, dopo la sconfitta patita in finale di Europa League contro il Siviglia, torna a concentrarsi sulla prossima stagione. Tiene banco, dopo le dichiarazioni arrivate al termine del match con gli spagnoli, la questione allenatore: il futuro di Antonio Conte appare incerto e l’Inter, in previsione di un’eventuale addio del tecnico, sta sondando il terreno alla ricerca di un sostituto. Secondo quanto riferito da “Sky Sport” il candidato più forte alla panchina nerazzurra, in caso di addio di Conte, è Massimiliano Allegri. Il tecnico, durante questa stagione, ha seguito i nerazzurri ed ha espresso apprezzamento per la rosa, per cui servirebbero pochi innesti per competere ad altissimo livello. Un pensiero che, secondo l’emittente satellitare, è in sintonia con la proprietà nerazzurra.