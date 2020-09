Inter in attesa di novità per le cessioni,...

Inter in attesa di novità per le cessioni, le ultime su Perisic-Godin – Sky

Condividi questo articolo

Perisic Bayern Monaco

L’Inter ha bisogno di fare cessioni per piazzare gli esuberi in rosa e fare cassa per altri colpi di mercato: la situazione attuale

L’Inter attende novità sul fronte cessioni per poter piazzare diversi esuberi in rosa e fare cassa per finanziare gli altri colpi in entrata per completare la squadra a disposizione del tecnico Antonio Conte. Secondo “Sky Sport” però al momento non ci sono piste calde in un mercato che appare veramente ingessato con pochissimi soldi che circolano e tante proposte di prestito. Per il momento l’unica pista concreta è quella che potrebbe portare Perisic al Bayern Monaco ma al momento la differenza tra domanda e offerta è ancora troppo marcata. Si attende inoltre di verificare la pista Rennes per Godin, al momento non si va oltre un semplice sondaggio del club francese.