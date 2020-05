Inter, in attacco solo Lukaku al sicuro. Werner non “compatibile” con Cavani? – TS

Secondo quanto riportato da “Tuttosport” l’Inter studia un piano per il mercato che verrà: per ogni obiettivo almeno due alternative. L’attacco sarà un reparto da rifondare, ma il possibile acquisto di Timo Werner potrebbe “scontrarsi” con quello di Edinson Cavani.

ATTACCO INTER – Il futuro degli attaccanti dell’Inter è ancora incerto, l’unico sicuro della permanenza ad oggi è il solo Romelu Lukaku, per questo motivo la società starebbe pensando all’acquisto di Edinson Cavani, una volta sfumati i nomi di Dries Mertens e Olivier Giroud. Il profilo dell’uruguaiano però potrebbe in qualche modo scontrarsi con quello del giovane Timo Werner (50-60 milioni), protagonista in Bundesliga con il Lipsia. Il tedesco sicuramente chiederebbe una maglia da titolare, così come l’ex centravanti del Napoli. L’impressione al momento è che ne possa arrivare solo uno.

Fonte: Tuttosport.