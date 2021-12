Inter, in arrivo il tesoretto dalla Champions League: da usare per i rinnovi – SI

L’Inter otterrà una buona quota per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Secondo Sportitalia questi soldi saranno utilizzati per completare i rinnovi che tanto si aspettano.

OBIETTIVO CHIARO – Più che per il mercato vero e proprio l’Inter sfrutterà il boost dato dall’accesso agli ottavi di finale di Champions League per i rinnovi. Sportitalia, in un servizio a firma Gianluigi Longari, segnala come la qualificazione porti da sola circa quaranta milioni di euro, al netto del market pool che sarà calcolato in base al rendimento delle altre squadre italiane. Di questa cifra una parte sarà destinata ai rinnovi: in particolare Marcelo Brozovic, per il quale nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti e si attende entro la fine della settimana un altro incontro. L’Inter, come ribadito più volte da Giuseppe Marotta, è ottimista di chiudere l’accordo col centrocampista a breve. Da poco si è riaperto anche il fronte legato a Ivan Perisic, pure lui il scadenza al 30 giugno 2022. L’esterno sembrava voler tornare in Bundesliga, ora può cambiare idea e restare all’Inter.