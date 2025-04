Inter, in arrivo rivoluzione a centrocampo! Un addio sicuro – CdS

In estate ci sarà una vera e propria rivoluzione a centrocampo per l’Inter. Simone Inzaghi dovrà far convivere diverse novità, due su tutte secondo il Corriere dello Sport.

INVESTIMENTI – 15 milioni di euro guadagnati dall’accesso alle semifinali di UEFA Champions League, 113 in totale grazie alle vittorie ed al percorso europeo generale dell’Inter. Simone Inzaghi ha aumentato i ricavi e il prossimo esercizio dei nerazzurri verrà chiuso in positivo anche grazie all’allenatore. I guadagni provenienti dal campo porteranno così ad alzare l’asticella anche sul mercato, perché la società è pronta a fare investimenti importanti in estate. Il programma è definito e il centrocampo è il primo reparto che cambierà.

CENTROCAMPO – Due giocatori potrebbero partire e sono i principali indiziati per andare via. Il primo è Davide Frattesi, che già a gennaio è stato vicino all’addio. Anche Kristjan Asllani è tra i possibili partenti e al suo posto l’Inter sta valutando l’acquisto di Samuele Ricci dal Torino, su cui comunque c’è il Milan. Per Frattesi il sostituto già c’è ed è Sucic dalla Dinamo Zagabria già comprato e pronto per il Mondiale per Club di giugno. Il sogno? L’unico rimane Nico Paz, ma prima bisogna intavolare la trattativa sia con Como che con Real Madrid.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno