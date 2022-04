Inter, in arrivo altra estate difficile: taglio monte ingaggi e cessioni – TS

L’Inter si appresta a vivere un’estate complicata. I paletti imposti da Suning prevedono un abbassamento del monte ingaggi e mercato col saldo in attivo. L’analisi del Tuttosport

PIANO – L’Inter, secondo l’edizione odierna del Tuttosport, è pronta a vivere un’altra estate complicata, dopo quella vissuta lo scorso anno, con i dolorosi addii di Conte, Hakimi e Lukaku. Il diktat imposto dalla proprietà è chiaro: taglio del monte ingaggi di circa il 15% e un mercato col saldo in attivo di almeno 70 milioni. Marotta e Ausilio, quindi, dovranno cedere per poter fare mercato e rinforzare la squadra nei ruoli chiave indicati da Inzaghi, confermatissimo alla guida dei nerazzurri in vista della prossima stagione, vista la sua capacità di valorizzare quanto messo a disposizione della dirigenza.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini