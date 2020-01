Inter, il Torino su Di Gregorio? L’agente: “Chi lo vuole parli con Marotta”

Michele Di Gregorio sta disputando un ottimo campionato di Serie B con la maglia del Pordenone. Il portiere, ancora di proprietà dell’Inter, è finito nel mirino del Torino che potrebbe decidere di affondare il colpo. A tal proposito Carlo Belloni, agente del calciatore, ha chiarito la situazione in un’intervista al portale “Torinogranata.it”.

CONCENTRATO – Il Torino osserva Michele Di Gregorio, portiere di proprietà dell’Inter. Attualmente, il portiere classe 1997 è in forza al Pordenone, seconda forza in Serie B: finora per lui, 17 partite e 19 gol subiti. Un rendimento molto positivo, come raccontato dal suo agente Carlo Belloni: «Adesso lui è concentrato soltanto sulla stagione con il Pordenone, anche perché le cose stanno andando benissimo ed è perfettamente inserito. Non ha patito il salto di categoria, per come lo conosco credo che sarebbe lo stesso anche se dovesse arrivare nel massimo campionato. In ogni caso è sotto contratto con l’Inter fino al 2022 e quindi chi eventualmente lo vuole, dovrà andare a bussare lì. Mi pare che abbiano già mandato qualcuno ad osservarlo(il Torino, ndr), anche da questo a dire che ci sia un interesse concreto ce ne passa. Ovviamente fa piacere essere accostati a grandi club anche se di concreto non c’è stato nulla».