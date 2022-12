Inter, il sostituto di Dumfries arriva dal…Canada! Ausilio stregato – TS

L’Inter pensa già al possibile sostituto di Dumfries. Secondo Tuttosport, Ausilio ha messo gli occhi su un talento del Canada visionato al Mondiale in Qatar

TALENTO – L’Inter prepara già il possibile post Dumfries. Secondo Tuttosport, in caso di partenza dell’olandese (vedi articolo), l club sarebbe pronto a fiondarsi su Tajon Trevon Buchanan, esterno destro del Canada e del Bruges osservato con attenzione da Ausilio nel corso del Mondiale in Qatar. Il calciatore possiede il fisico e la corsa per rimpiazzare l’eventuale partenza dell’olandese e milita in un club in cui, al giusto prezzo, tutti sono in vendita.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino