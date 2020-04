Inter, il rinnovo di Cavani fa tornare Icardi? Matador in bilico – GdS

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, Edinson Cavani sarebbe vicino al rinnovo per un’altra stagione col Paris Saint-Germain. Questo renderebbe complicato il riscatto di Icardi dall’Inter. Anche la permanenza del tecnico Tuchel è in bilico, il che rende la situazione particolarmente turbolenta. Marotta è spettatore interessato

ANCORA INSIEME – Edinson Cavani e Mauro Icardi. Due attaccanti spaziali legati da uno stesso filo. Ma quello che li tiene ancorati al Paris Saint-Germain sembra sempre più flebile. Per quanto riguarda il ‘Matador’, la situazione è ben più complessa di quello che sembra. L’uruguayano è tentato dall’Atletico Madrid, che ha provato inutilmente ad ingaggiarlo a gennaio. Ma resta concreta l’ipotesi di rinnovo (per un’altra stagione) da parte del Paris Saint-Germain. È questa la speranza del fratello-agente di Cavani, che in tal modo complicherebbe il riscatto di Icardi dall’Inter.

INCASTRI E PREFERENZE – Parecchi dubbi avvolgono anche la panchina del club parigino. Il che rende l’incastro dei pezzi ancora più complicato. Col calcio fermo, senza certezze sulla ripresa e con i conti in rosso, difficile proiettarsi su eventuali manovre di mercato. Proprio per cambiare aria, al centro dell’attacco, il direttore sportivo Leonardo aveva prelevato in prestito gratuito l’ex capitano dell’Inter, con la possibilità di riscattarlo a 70 milioni di euro. Sembrava un affare, almeno fino a dicembre, certificato dalla raffica di gol dell’argentino (17 fino ai primi di gennaio in totale, 20 ora) che avevano costretto Cavani a fargli da controfigura. Da gennaio però Icardi è sensibilmente calato e il ‘Matador’ si è ripreso il posto nell’attacco, nonostante il tedesco Thomas Tuchel non l’abbia mai apprezzato.

DESTINI – Da qui nascono le perplessità di entrambi i giocatori. Icardi si chiede infatti se valga la pena restare con un tecnico che gli ha voltato le spalle forse solo per mettere in difficoltà il DS; Cavani è deluso dal fatto che non gli sia stato proposto un rinnovo, nonostante i 200 gol da parigino e il sostegno dell’ambiente. La situazione è ovviamente in via di sviluppo . Sergio Martinez, noto dirigente argentino, avrebbe raccontato che il fratello di Cavani sarebbe già in trattativa col Boca Juniors. In questo modo, il ‘Matador’ potrebbe avvicinarsi alla sua famiglia in Uruguay. Icardi è spettatore interessato, ma il destino dell’ex nerazzurro non dipende soltanto dal suo compagno di reparto.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Alessandro Grandesso