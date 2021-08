Inter, il punto sulle uscite: Pinamonti ai saluti. Salcedo verso il Genoa – TS

Sul “Tuttosport”, oggi in edicola, si fa il punto sulle uscite nel mercato dell’Inter. In partenza, nel reparto offensivo, ci sono Andrea Pinamonti ed Eddy Salcedo

USCITA – L’Inter, oltre a lavorare per rinforzare la squadra, pensa a sfoltire la rosa. Nel reparto offensivo, a dispetto della situazione relativa ad Alexis Sanchez, dovrebbero esserci due uscite. Andrea Pinamonti è ai saluti: dopo la trasferta di Verona, in programma il 27 agosto, saluterà l’Inter per andare a cercare minutaggio altrove. Anche Eddy Salcedo è in uscita: per lui si prospetta un ritorno al Genoa che, in queste ore, cerca l’accordo con l’agente del calciatore. Non si muove invece Martin Satriano: il giovane uruguayano, a dispetto delle richieste di prestito, rimarrà in nerazzurro come quinto attaccante.

Fonte: Simone Togna – Tuttosport