Inter, il punto sulle cessioni. Una pedina diventa fondamentale!

L’Inter non deve muoversi solamente in entrata, ma ha diversi giocatori da vendere per guadagnare un tesoretto. Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube identifica una pedina che può diventare fondamentale.

CESSIONI – Il club meneghino sta lavorando sia in entrata che in uscita. Ademola Lookman cattura l’attenzione della collettività, ma ci sono chiudere cessioni importanti. Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione: «L’Inter continua a tenere d’occhio Leoni, sta facendo delle uscite per guadagnare un tesoretto. Taremi, il discorso legato a Stankovic con il Brugge molto vicino, anche Buchanan. Se dovesse presentarsi un’offerta congrua anche pure Asllani andrà via. Se noi sommiamo 15-10-12-18 arriverà una cifra che permetterebbe di investire su Lookman e Leoni».

PRIMO OBIETTIVO – L’attaccante nigeriano non è l’unico obiettivo in questo momento. Anche la difesa va rinforzata assolutamente, la società infatti si muove e vuole sfruttare un suo giocatore. Pedullà ha spiegato: «Sul difensore del Parma aggiungo una cosa: per l’Inter è una priorità assoluta, De Winter è un piano B. Sebastiano Esposito può scardinare la resistenza del Parma, ad esempio 26-27 milioni di euro più il cartellino dell’attaccante. I ducali vorrebbero 30+5 di bonus, si potrebbero convincere con una formula come quella precedente. Attenzione all’eventuale pedina da inserire all’interno di questa operazione»