Inter, il punto sui rinnovi: Brozovic la priorità. Altri due in attesa – CdS

L’Inter, dopo aver chiuso per Dzeko e Dumfries, si prepara a lavorare sui rinnovi. La priorità per il club nerazzurro, secondo il “Corriere dello Sport” è Brozovic. Altri due calciatori in attesa

AL LAVORO – L’Inter, parallelamente ai discorsi di mercato, lavora per i prolungamenti di contratto di uomini chiave presenti in rosa. Secondo il “Corriere dello Sport”, fra questi c’è certamente Brozovic. Il contratto del croato è in scadenza nel giugno del 2022 ecco perché il suo rinnovo è in cima alla lista della dirigenza nerazzurra. Il croato sta bene a Milano e vuole rimanere in nerazzurro: i discorsi, però, al momento sono fermi. Il calciatore, che guadagna circa 4 milioni si aspetta un’offerta per un quadriennale da almeno 5,5 milioni a stagione.

LISTA – Anche per Lautaro Martinez e Nicolò Barella dovrebbe arrivare l’offerta da parte dell’Inter per il prolungamento di contratto. L’argentino, negli scorsi giorni, attraverso il suo agente, ha ribadito la volontà di voler continuare la sua avventura all’Inter nonostante i corteggiamenti del Tottenham. Discorso diverso per Barella: il calciatore, all’arrivo in nerazzurro, ha firmato uno stipendio non monstre (2,5 milioni, ndr). Ma, negli ultimi due anni, il rendimento è cresciuto a dismisura, tanto da meritare un adeguamento dell’ingaggio: si potrebbe arrivare a 4 milioni netti.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport