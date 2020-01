Inter, il primo acquisto sarÃ  Moses: tutti d’accordo sull’operazione – GdS

Inter, il primo acquisto sarà Moses: tutti d’accordo sull’operazione – GdS

La “Gazzetta dello Sport” scrive che il primo acquisto dell’Inter dovrebbe essere Moses. A metà settimana sarà in Italia per le visite.

VISITE IN VISTA – Oltre che per Eriksen, in casa Inter sono pure i giorni di Moses: l’ok del Chelsea c’è già, il Fenerbahce non oppone resistenza alla fine del prestito. Tra mercoledì e giovedì l’esterno voluto da Conte potrebbe essere a Milano per sostenere le visite mediche. In ordine temporale qindi l’Inter dovrebbe definire prima l’acquisto di Moses. Sarà prestito con diritto di riscatto, contestualmente però partirà Lazaro, vicino al Newcastle molto più che al Lipsia.