Inter, il post-Calhanoglu è complicato. Due nomi sul taccuino – SI

Ci sono due nomi seguiti dall’Inter per il post-Hakan Calhanoglu. La strada è complicata, il riassunto arriva da Alfredo Pedullà su Sportitalia.

BLOCCATI – Hakan Calhanoglu dovrebbe salutare l’Inter in questa estate, ma la strada è lunga e complicata. Se il Galatasaray non fa passi concreti e non alza la propria offerta oltre i 20 milioni di euro i nerazzurri non cederanno la presa. Con il contratto in scadenza nel 2027 il turco potrebbe anche rimanere e la società non si farebbe problemi a provare almeno a ricucire i rapporti. Fino all’eventuale cessione ufficiale l’Inter comunque non può fare molto sul mercato, se non sondaggi e lavoro di scouting.

DUE NOMI – Per il futuro l’Inter per ora segue sia Nicolò Rovella che Ederson. Il primo ha una clausola rescissoria con la Lazio da 50 milioni di euro e il club biancoceleste ha già rifiutato un’offerta da 30 milioni di euro più il cartellino di Kristjan Asllani. Con il blocco sul mercato la Lazio vorrebbe tenere gran parte della rosa già a disposizione di Maurizio Sarri. Il centrocampista comunque non ha espresso la volontà di lasciare Roma. Anche Ederson è difficile da raggiungere: l’Atalanta lo valuta 60 milioni di euro e c’è anche la forte concorrenza di altri club come il Manchester United.