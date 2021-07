Inter, il piano per le fasce: esuberi o scambi. Ecco tutti i nomi – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” l’Inter ha una strategia ben precisa per quanto riguarda le fasce: giocatori in esubero o possibili scambi.

LA STRATEGIA – L’Inter dopo aver ceduto Achraf Hakimi non reinvestirà chiaramente tutta la somma sul mercato. Ad oggi considerando l’addio di Hakimi, quello di Young e probabilmente quello di Ivan Perisic, sono proprio le fasce le zone del campo da rinforzare. La dirigenza seguirà due possibili strategia per fare mercato in quelle zone del campo: esuberi o scambi. Nel primo caso si punterebbe a un giocatore in esubero, un po’ come fatto con Young, arrivato nel gennaio del 2020 per 1,5 milioni. Bellerin in prestito dall’Arsenal potrebbe essere un esempio, così come Zappacosta del Chelsea. La seconda strategia, invece, riguarda un possibile scambio, e può essere utilizzata con alcuni giocatori che militano nel nostro campionato come Hateboer o Maehle dell’Atalanta, Bereszynski della Sampdoria o Molina dell’Udinese. Ma attenzione anche in Premier League: Telles, Tsimikas e Mendy del Manchester City.

Fonte: Corriere dello Sport

