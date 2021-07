Inter, il piano per le fasce: Dumfries il preferito. No fretta per Telles – CdS

L’Inter è alla ricerca di rinforzi per le fasce. Secondo il “Corriere dello Sport” per la corsia di destra il preferito resta Dumfries. Nessuna fretta per il rinforzo a sinistra

PIANO – L’Inter è alla ricerca di rinforzi per le fasce. Per la corsia di destra, secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport”, il preferito rimane Dumfries. Per’olandese, di proprietà del PSV, bisognerà però attendere qualche settimana, visto che al momento il club olandese non intende accettare il prestito con diritto di riscatto proposto dai nerazzurri. Le alternative si chiamano Zappacosta, di proprietà del Chelsea e Bellerin dell’Arsenal, che però sta scivolando indietro nelle preferenze. Nessuna fretta, invece, per il rinforzo per la fascia sinistra invece: le opzioni sono Telles, Van Aanholt e Kurzawa ma, la sensazione, riferisce il quotidiano, è che si punterà a rinforzare prima la corsia di destra.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport