Inter, il mercato prende quota: soldi e sacrifici per sedersi al tavolo – GdS

“La Gazzetta dello Sport” sottolinea la necessità dell’Inter di capitalizzare dalle cessioni di alcuni grandi esuberi. Ma oltre ai soliti noti, Mauro Icardi e Ivan Perisic, c’è il ‘sacrificio’ Lautaro Martinez. La sua mancanza andrebbe coperta in modo altrettanto oneroso, ma garantirebbe un gettito di moneta non indifferente per sognare in grande

PEDINE – Il mercato dell’Inter passerà inevitabilmente dalla rivalutazione della sua argenteria. Per sognare colpi del calibro di Paul Pogba (vedi le ultime novità QUI) serve fare cassa. Da Mauro Icardi, in attesa di conoscere il suo destino a Parigi, a Ivan Perisic e, perché no, anche Lautaro Martinez. Premesso che il ‘Toro’ andrebbe sostituito con un nome altrettanto di grido, non è detto che non ci sia margine per affondare una stoccata da dieci e lode. Tra gli esuberi da non sottovalutare, inoltre, potrebbe esserci anche Matias Vecino, che tanto fuori dal progetto non è, ma che a gennaio è stato vicinissimo ad una cessione estera. Cifra dell’affare vicina ai venti milioni di euro.

PRETESE – Il fine giustifica i mezzi, in questo caso molto più che in altri. Poiché i nomi di Timo Werner, che ha già escluso il Bayern Monaco tra le eventuali pretendenti (QUI le sue parole), ed Edinson Cavani richiedono sforzi economici onerosi. L’Inter sa di dover alzare l’asticella per sedersi al tavolo delle grandi d’Europa. Ma potrebbe farlo sfruttando il materiale già a disposizione. Ora, più che mai, servirà una gestione oculata dei cartellini, per evitare di sedersi a quel tavolo con le banconote del colore sbagliato.

