Inter, il mercato in entrata ora può aspettare: si faranno due tentativi – CdS

L’Inter dopo aver perso Gleison Bremer cercherà un altro difensore ma senza frenesia, considerando già la presenza di Milan Skriniar. Si faranno diversi tentativi, anche a parametro zero.

MERCATO IN ENTRATA – L’Inter un tentativo lo farà per Akanji del Borussia Dortmund. Nel frattempo monitorerà l’elenco degli svincolati (è già stato offerto Zagadou, ex Dortmund) o dei giocatori più esperti che a fine agosto potrebbero essere nelle condizioni di cambiare squadra in prestito o pagando un paio di milioni. Come successo con Ashley Young. La parola d’ordine è “arrangiarsi” e usare l’intuito pure non perdere Skriniar

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti