Inter, il mercato in entrata nelle mani di Felicevich: serve un altro capolavoro

Inter impegnata su più tavoli e con più addetti ai lavori. Uno dei più importanti attesi nei prossimi giorni in casa nerazzurra è l’agente Felicevich, da cui l’Inter spera di ricevere informazioni positive per sistemare il “problema cileno”… e sbloccare il mercato in entrata

INTER MADE IN CHILE – Il nome di Fernando Felicevich dice poco quando si parla di calcio giocato. Ma l’Inter sa bene chi è e cosa significa affidarsi a lui. L’agente sportivo che, tra il 2019 e il 2020, ha portato Alexis Sanchez e Arturo Vidal a Milano, quest’estate è chiamato a una nuova missione. Un altro capolavoro, dopo quello che ha permesso all’Inter di aggiungere i due cileni alla propria rosa sborsando poco o nulla a livello di cartellino. Tutt’altra cosa per quanto riguarda gli ingaggi… Quindi diventa una questione di commissioni. E soprattutto buonuscita. Felicevich dovrà trovare la migliore soluzione soprattutto per Sanchez, dato che Vidal sembra ormai certo del suo futuro in Brasile. Al Flamengo. Sanchez, invece, vorrebbe tornare in Spagna ma non per fare la figurina. Tutt’altro, il classe ’88 di Tacopilla si sente ancora un “campione” di primo livello. Pertanto lascerà l’Inter per una squadra all’altezza delle sue ambizioni, non solo economiche. Dall’addio di Vidal e Sanchez passa gran parte del mercato in entrata dell’Inter: alleggerire il monte ingaggio salutando i due cileni è il primo step per annunciare i primi colpi a parametro zero e magari velocizzare l’operazione Paulo Dybala (vedi focus). Felicevich diventa nuovamente fondamentale per le strategie nerazzurre ma stavolta in (doppia) uscita per sbloccare le entrate.