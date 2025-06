Inter, il mercato è in fermento: due nomi per il dopo Taremi – Sky

Mentre la squadra si trova già a Los Angeles per preparare il debutto al Mondiale per Club, la dirigenza dell’Inter è al lavoro su un mercato che promette di portare cambiamenti significativi, soprattutto in attacco. Con gli addii ormai ufficiali di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, secondo Sky Sport anche Mehdi Taremi potrebbe andar via.

ATTACCO DA RICOSTRUIRE – Il reparto offensivo è quello che sta conoscendo più movimenti in uscita. Dopo Correa e Arnautovic, infatti, anche Mehdi Taremi è dato in partenza: l’iraniano, arrivato appena un anno fa, potrebbe lasciare Milano già nelle prossime settimane. Una situazione che impone all’Inter un intervento tempestivo e mirato per ricostruire una linea d’attacco in grado di affrontare una stagione ricca di impegni, a partire proprio dal prestigioso appuntamento americano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio restano quelli già emersi nei giorni scorsi: in primis Ange-Yoan Bonny, attaccante classe 2003 del Parma che Cristian Chivu conosce molto bene, avendolo allenato proprio nella sua breve parentesi sulla panchina ducale. Bonny rappresenta un profilo giovane, fisico e già abituato alla Serie A, ideale per rinforzare una rosa che vuole restare competitiva su più fronti.

Non solo Bonny, altro nome per l’attacco. E se la soluzione fosse in casa?

DALLA PREMIER LEAGUE – Un’altra pista, più complessa ma affascinante, porta a Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, ex Atalanta e ora al Manchester United, è tenuto d’occhio da mesi. I costi elevati rendono difficile un’operazione immediata, ma l’Inter resta vigile, pronta a cogliere eventuali spiragli. Nel frattempo, si valuta anche il futuro di Francesco Pio Esposito, punta classe 2005 reduce da un’ottima stagione con lo Spezia. Il club nerazzurro riflette se tenerlo in rosa come alternativa o mandarlo in prestito per continuare la crescita.