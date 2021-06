Inter, il mercato dipende dalle uscite. Hakimi-PSG, situazione di stallo – TS

Sulle colonne dell’edizione odierna di “Tuttosport” si parla del mercato dell’Inter, subordinato alle cessioni di Hakimi, su cui è forte il Paris Saint-Germain, e di Perisic.

MERCATO – Il mercato dell’Inter vive una situazione di stallo. Lo riferisce il “Tuttosport” oggi in edicola, che fa il punto sulla situazione relativa ai nerazzurri. Il mercato dipende dalle uscite: i diktat della società, in tal senso, sono stati assimilati dalla dirigenza, che puntano a fare 70 milioni di attivo dal mercato. Il “sacrificato” dovrebbe essere Hakimi, su cui è forte l’interesse del Paris Saint-Germain. I transalpini, però, avrebbero offerto 50 milioni, a fronte degli 80 richiesti dal club nerazzurro, che, però, non ha intenzione di svendere uno degli artefici della conquista dello scudetto. Leonardo, DS del club francese, avrebbe provato ad inserire Paredes come contropartita, ma la situazione è in fase di stallo.

STALLO – Situazione di stallo anche per quello che riguarda Perisic, un altro possibile partente in casa nerazzurra. Il croato ha un ingaggio pesante, circa 4,5 miloni netti. Sull’esterno c’è stato qualche timido interesse dalla Bundesliga, ma nessun passo concreto. L’Inter, dall’eventuale cessione di Perisic, spera di poter incassare non meno di 10 milioni. Una volta operate le cessioni, partirà l’assalto per i due obiettivi per le corsie esterne: Emerson Royal del Barcellona ed Emerson Palmieri del Chelsea.

Fonte: Federico Masini – Tuttosport