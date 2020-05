Inter, il mercato dipende anche da Eriksen! Conte preme per Vidal – TS

Secondo quanto riportato da “TuttoSport” il mercato dell’Inter (soprattutto a centrocampo) dipenderà dall’inserimento di Christian Erikssen nello scacchiere di Conte, che intanto continua a chiedere Arturo Vidal.

MERCATO INTER – La dirigenza nerazzurra secondo quanto riportato dal quotidiano torinese segue diversi profili, dai super sogni come Pogba e Milinkovic-Savic ai giovani di prospettiva come Tonali e Castrovilli. Ma se Antonio Conte dovesse trovare la quadra con Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Christian Eriksen in campo (e Stefano Sensi suo sostituto), difficilmente l’Inter tornerebbe nuovamente a investire a centrocampo. Anche se il tecnico nerazzurro batte ferro anche per il suo pupillo Arturo Vidal: il Barcellona potrebbe finalmente abbassare le pretese e potrebbe dare forza (e gol) al centrocampo dell’Inter.