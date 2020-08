Inter, il Getafe è vicino ma il futuro di Sanchez è una priorità: il punto – Sky

Condividi questo articolo

L’Inter si avvicina alla sfida con il Getafe con il dubbio sul futuro di Sanchez. Il cileno, in base agli accordi attuali tra i nerazzurri e il Manchester United, dovrà fare ritorno in Inghilterra proprio dopo la sfida di Europa League. Matteo Barzaghi – dopo aver fatto il punto sulla formazione anti-spagnoli (vedi articolo) – fa il punto sulla trattativa in corso per l’ex Barcellona

TRATTATIVA – L’Inter si avvicina alla sfida di Europa League con il Getafe senza dimenticare Alexis Sanchez, che allo stato attuale delle cose chiuderà la sua avventura in nerazzurro proprio con la sfida agli spagnoli. Secondo Matteo Barzaghi, la trattativa con il Manchester United prosegue: «L’Inter continua a parlare con il Manchester United per provare a comprare Sanchez, ci sarà per la partita contro il Getafe e se dovesse arrivare un esito positivo dai colloqui con i Red Devils potrà tenerlo anche oltre la sfida con gli spagnoli». Nel frattempo Antonio Conte ritrova Stefano Sensi: «Sensi è tornato in gruppo per quasi tutto l’allenamento, quindi è da considerarsi recuperato. Non sarà titolare, ma in panchina ci sarà».