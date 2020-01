Inter, il destino di Vidal è legato alla Supercoppa Spagnola – CdS

Condividi questo articolo

L’Inter punta Arturo Vidal. Il destino del cileno, però, è legato all’esito della Supercoppa Spagnola. Una vittoria del Barcellona potrebbe facilitare le cose. Il punto su “Il Corriere dello Sport”.

TRA DUE FUOCHI – L’Inter guarderà con attenzione la semifinale di Supercoppa Spagnola tra Barcellona ed Atletico Madrid. Sì perché il futuro di Arturo Vidal potrebbe passare proprio dall’esito di questa partita. Il calciatore cileno, infatti, si trova fra “due fuochi”. Da una parte i compagni di squadra ed il presidente Bartomeu, che lo invitano a restare. Dall’altra il tecnico Valverde, con cui non ha un buon rapporto e che farebbe volentieri a meno di lui. In caso di vittoria della Supercoppa, le scelte del tecnico dei blaugrana, non viste di buon occhio fino ad ora, avrebbero un certo peso e Vidal potrebbe liberarsi dal Barcellona.

OFFERTA – L’Inter, a quel punto, dovrebbe affondare il colpo. L’offerta presentata al Barcellona, prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, non soddisfa la dirigenza blaugrana. La dirigenza nerazzurra dovrà spingersi fino a 20 milioni, la cifra spesa dal Barcellona nel 2018 per strappare Vidal dal Bayern Monaco. Se ne riparlerà la prossima settimana. Intanto la squadra nerazzurra lavora su una pista parallela: si prova a convincere Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham. L’arrivo a gennaio è quasi impossibile, si proverà a farlo arrivare in estate.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti