Inter, il Chelsea punta Vecino. Pronta l’offerta dei blues: i dettagli

Condividi questo articolo

Secondo quanto riportato dal portale Express.co.uk il Chelsea di Frank Lampard punta Matias Vecino, centrocampista dell’Inter. Pronta l’offerta per portare l’uruguayano a Londra nella prossima stagione.

OFFERTA – Matias Vecino, in questa stagione, nonostante gli arrivi in estate di Stefano Sensi e Nicolò Barella, e quello nel mercato di gennaio di Christian Eriksen, si sta ritagliando notevole spazio nelle fila nerazzurre. Spazio che è stato sfruttato bene dal centrocampista ex Fiorentina, autore di prestazioni positive e gol pesanti. Secondo quanto riferito dal portale Express.co.uk il Chelsea sarebbe pronto a portare il numero 8 nerazzurro alla corte di Frank Lampard. Per portare Vecino in Premier League è pronta un’offerta di 28 milioni di euro. Vedremo se, nel corso di questa estate, l’Inter si vorrà privare del centrocampista uruguayano.

Fonte: express.co.uk