Inter, il casting per l’attacco: Zapata il preferito. Jovic opportunità – TS

CASTING – L’Inter, dopo essersi assicurata l’arrivo di Edin Dzeko dalla Roma, è alla ricerca di un altro attaccante per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo quanto riferito dal “Tuttosport”, oggi in edicola, il preferito della dirigenza nerazzurra è Duvan Zapata: l’Atalanta però ha prima bisogno di un sostituto e non è entusiasta all’idea di cedere il colombiano dopo la partenza di Romero. Sullo sfondo restano Correa della Lazio, e Insigne che ha cominciato a mandare segnali all’Inter. Sul talento del Napoli però, scrive il quotidiano, rimane il dubbio sulla collocazione in campo nel 3-5-2 di Inzaghi.

OPPORTUNITA’ – I dirigenti dell’Inter saranno attenti alle opportunità che il mercato avrà da offrire da qui alla fine. Tra queste potrebbe esserci Luka Jovic, attaccante del Real Madrid in uscita dai “blancos”. L’attaccante bosniaco, classe ’97, è un pallino di Ausilio e rappresenta un possibile affare low-cost: il Real Madrid infatti è disposto a cedere il calciatore in prestito, con Jovic che ha voglia di cimentarsi in un campionato come quello italiano.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport