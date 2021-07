Inter, il casting per la fascia destra: Zappacosta favorito su Bellerin – TS

Sulle colonne dell’edizione odierna del “Tuttosport” si parla del mercato dell’Inter. Secondo il quotidiano, Davide Zappacosta sarebbe il favorito per la fascia destra nerazzurra, indietro Hector Bellerin.

CASTING – L’Inter, con l’ormai imminente partenza di Hakimi destinato al PSG, è alla ricerca di un sostituto. Secondo quanto riferito dal “Tuttosport” i nerazzurri andranno su una soluzione low-cost: da accantonare, quindi, l’opzione che porta a Dumfries del PSV. Al momento il candidato più forte è Davide Zappacosta, esterno del Chelsea reduce dal prestito al Genoa: è facile ipotizzare, secondo il quotidiano, che i blues possano accettare di cedere il calciatore in prestito con diritto di riscatto. L’alternativa si chiama Hector Bellerin, per cui l’Arsenal, però, non ha ancora aperto al prestito.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport