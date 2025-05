De Winter osservato speciale a San Siro: l’Inter valuta il colpo dal Genoa

L’Inter come più volte confermato dal presidente Giuseppe Marotta è pronta ad investire bene ed in prospettiva futura nella prossima sessione di mercato. Nella partita di ieri avvistato allo stadio un’obiettivo di mercato.

TECNICA E FORZA FISICA – L’Inter rimanendo in lizza su tutti i fronti fino al mese di Aprile è riuscita a mettere da parte un tesoretto cospicuo per il prossimo mercato. Il raggiungimento della finale non solo porterà più introiti ma anche più prestigio alla squadra dove molti giocatori in futuro vorranno giocare. Ieri a San Siro è stato avvistato Koni De Winter centrale belga del Genoa che tanto ha fatto bene quest’anno. Il difensore come caratteristiche ha la potenza fisica e la rapidità di esecuzione. A suo agio palla tra i piedi, potrebbe essere un giocatore adatto al sistema di gioco di Inzaghi. È alto 1,91 questo andrebbe a consolidare la potenza fisica della squadra ma anche a rafforzare la pericolosità dei nerazzurri nelle palle da fermo.

Inter, De Winter profilo ideale per caratteristiche e costo

OPPORTUNITÀ – L’Inter non farà follie di mercato ma cercherà di spendere bene i soldi fin qui ricavati dalle competizioni. Un acquisto intelligente potrebbe essere De Winter del Genoa. Il belga è un classe 2002 quindi andrebbe a ringiovanire il reparto pur avendo già esperienza nel nostro campionato. È un giocatore che potrebbe essere utile alla causa nerazzurra sia come centrale, per far rifiatare Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Potrebbe ricoprire anche il ruolo di braccetto di sinistra o destra. Il suo costo di aggira intorno ai 18 milioni di euro. Una cifra non proibitiva che potrebbe essere abbassata con qualche contropartita. Un difensore in più l’anno prossimo servirà sicuramente perché Acerbi e De Vrij non potranno giocare tutte le partite. Ecco che la soluzione in Serie A con l’acquisto di De Winter dal Genoa potrebbe fare al caso dei nerazzurri.