Inter, idea Zalewski solo a una condizione! Il punto – Sky

L’Inter guarda con attenzione agli ultimi giorni di calciomercato. Come spiegato da Sky Sport, i nerazzurri potrebbero intervenire all’ultimo in caso di una cessione last-minute.

ULTIMI GIORNI – Il mercato dell’Inter potrebbe restare così. Questo quanto detto negli studi di Sky Sport. L’Inter ha fatto capire con le parole di Piero Ausilio come ci si dovrà muovere per Davide Frattesi che resta un calciatore importante sia per l’Inter che per Simone Inzaghi. Allo stesso tempo però, i nerazzurri potrebbero entrare in scena negli ultimi giorni di mercato in caso uscisse Buchanan. Il calciatore canadese sta valutando una cessione in prestito. L’Inter ha dato il suo benestare ma c’è da capire la tempistica esatta.

Inter, un mercato in entrata last-minute

IDEA – Con l’eventuale cessione di Buchanan, negli studi di Sky Sport si è fatto il nome di Nicola Zalewski in prestito dalla Roma. Il suo eventuale arrivo in prestito si potrà chiudere solo in caso il calciatore polacco, ormai ai margini del progetto giallorosso, firmerà il rinnovo di contratto con i capitolini. Zalewski è ad oggi in scadenza perciò si dovrà fare un secondo passaggio prima di chiudere il suo eventuale arrivo a Milano. Per quanto riguarda un ex Inter invece, Cesare Casadei aspetta di sapere se rientrerà in Italia oppure no. Sia la Lazio che il Torino stanno facendo un testa a testa per farlo rientrare in Italia dopo la parentesi non fortunata con il Chelsea.