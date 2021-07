Inter, idea Stryger Larsen per la fascia destra. Dalbert in uscita – TS

L’Inter è alla ricerca di un esterno destro dopo la partenza di Hakimi direzione Parigi. Secondo il “Tuttosport”, oggi in edicola, il nome nuovo è quello di Jens Stryger Larsen, esterno dell’Udinese

OBIETTIVO – L’Inter è alla ricerca di un esterno destro che possa rimpiazzare Hakimi, finito al PSG. L’obiettivo principale, secondo il “Tuttosport” è Hector Bellerin dell’Arsenal. Lo spagnolo, di 26 anni, sta premendo per approdare a Milano. Bisogna vincere, però, le resistenze dei Gunners che, al momento, non aprono al prestito con diritto di riscatto, formula gradita al club nerazzurro. Visto lo stallo per arrivare allo spagnolo, la dirigenza nerazzurra sta sondando altre piste: il nome nuovo è quello di Jens Stryger Larsen, esterno danese di proprietà dell’Udinese. La valutazione dell’esterno si aggira sui 5 milioni, cifra notevolmente inferiore rispetto a quelle da investire per profili come Hateboer e Dumfries. Inoltre, a deporre a favore del danese, c’è il grande europeo disputato con la sua Nazionale, arrivata sino alla semifinale con l’Inghilterra.

USCITE – Intanto, Dalbert, è sempre più vicino all’addio. Sul brasiliano è sempre più concreto l’interesse del Cagliari, pronto a portarlo in Sardegna. L’operazione dovrebbe essere impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni. Si attendono novità nelle prossime ore.

Fonte: Stefano Scacchi – Tuttosport