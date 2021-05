Inter, idea Nandez legato a Nainggolan: prezzo, ostacoli e scenari – CdS

Secondo il “Corriere dello Sport”, oggi in edicola, l’Inter potrebbe tornare alla carica per l’esterno del Cagliari Nahitan Nandez. L’eventuale trattativa potrebbe essere legata a quella per Radja Nainggolan (QUI le ultime sul futuro del belga)

PROFILO – La nuova Inter di Simone Inzaghi ha fretta: non soltanto per quel che riguarda le cessioni, ma anche sul fronte acquisti. Giuseppe Marotta, che non può ancora annunciare ufficialmente il tecnico di Piacenza (vedi articolo), ha diversi discorsi impostati con alcune società di Serie A. Tra questi, c’è anche Nahitan Nandez del Cagliari, che all’Inter piace e non da oggi.

CONCORRENZA – Secondo un articolo di Andrea Ramazzotti, sul “Corriere dello Sport” di oggi, l’uruguaiano è entrato nel mirino anche di Roma e Lazio. Dalle parole del quotidiano, tuttavia, non filtra ottimismo per l’Inter, anche perché Nandez verrebbe acquistato prevalentemente come esterno (a centrocampo c’è troppa concorrenza),e, in quel caso, molto dipenderà dall’addio di Achraf Hakimi.

OSTACOLO – Nandez ha una clausola rescissoria da 36 milioni, che secondo il “Corriere” difficilmente verrà scontata. In quel caso, il cartellino di Nainggolan potrebbe tornare utile per abbassare le richieste del club (QUI le ultime sul futuro del belga).

