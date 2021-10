Inter, idea Jovic in prestito. Due attaccanti: non Belotti, spunta il 2003 Pepi

L’Inter, bloccato Onana a parametro zero, si concentra sul reparto d’attacco. Secondo quanto riporta Rai Sport, spunta il nome di Jovic per gennaio, mentre per l’estate si punterà su due giovani talenti. Non Belotti.



OPERAZIONI NERAZZURRE – Il mercato dell’Inter è iniziato con André Onana, che arriverà a giugno a parametro zero. Anche Napoli e Barcellona erano interessate al portiere dell’Ajax. Lorenzo Insigne rimane in orbita nerazzurra, ma il suo elevato stipendio e il 3-5-2 di Simone Inzaghi sembrano ostacoli insormontabili per il suo arrivo a Milano. Improbabile anche l’investimento per il laziale Luis Alberto, lo spagnolo è un lusso che il club non può permettersi. A gennaio potrebbe arrivare una punta in prestito. Non sarà Andrea Belotti. Si pensa a Luka Jovic del Real Madrid, ma prima va rescisso il contratto di Alexis Sanchez. A giugno l’Inter punterà su due giovani attaccanti per completare il reparto offensivo. In pole Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. In seconda fascia le candidature di Lorenzo Lucca del Pisa e di Ricardo Pepi, classe 2003 del Dallas FC. Questione rinnovi: fatta per Nicolò Barella, rimangono difficoltà per quanto riguarda Marcelo Brozovic.