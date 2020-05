Inter, idea chiara: Werner-Tonali in cima, un’alternativa in attacco – SM

Inter, idea chiara: Werner-Tonali in cima, un’alternativa in...

Stando a quanto riportato da “Sportmediaset”, l’Inter ha le idee chiare sul mercato in entrata. Le priorità sono Sandro Tonali e Timo Werner, mentre Dries Mertens è l’alternativa economica in attacco

OBIETTIVI – Timo Werner e Sandro Tonali sono in cima alla lista dei desideri dell’Inter. La concorrenza è agguerrita per il tedesco, con il Liverpool che fa sul serio. L’alternativa è Dries Mertens, in scadenza di contratto e di conseguenza più economico: la proposta è un biennale da 5 milioni con anche premio alla firma. Sul centrocampista i nerazzurri cercano di chiudere, ma Cellino prende tempo sperando in un’asta con la Juventus. Ma a oggi l’Inter è in vantaggio.

