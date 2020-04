Inter, Icardi finanzia il mercato: tesoretto maxi con gli altri riscatti – GdS

“La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione sul mercato dell’Inter, prossimo a ricevere un gettito di milioni estremamente vitale per il mercato estivo. Attorno a Icardi ruotano dinamiche molto complicate (QUI vi spieghiamo le mosse della Juventus per aggirare l’Inter). Ma il club nerazzurro punta ad autofinanziarsi anche con altri calciatori

AMICI MAI – Si preannunciano scenari estivi clamorosi sull’asse Milano-Parigi-Torino. Un triangolo, con al centro Mauro Icardi e una montagna di soldi (con qualche altro giocatore interessato) da muovere. Un modo per chiudere il cerchio con dodici mesi di ritardo e rendere tutti felici. E soprattutto, per evitare di mettere Inter e Juventus nuovamente davanti a un tavolo a cercare di definire un affare che tra loro sembra impossibile. La chiave di tutto sarà allora il Paris Saint Germain.

ADDIO CERTO – In ogni caso, l’addio dell’argentino avrà un effetto ossigenante sulle casse nerazzurre. C’è un diritto di riscatto già messo nero su bianco in quella folle giornata del 2 settembre 2019. Il Paris Saint Germain pagherà quei 70 milioni, poi deciderà il da farsi. Ma all’Inter interessa poco, conta la certezza di poter incassare quei soldi, a cui andranno ad aggiungersi quelli relativi ad altre cessioni, non scontate, ma in programma.

TESORETTO – Radja Nainggolan, Ivan Perisic, Joao Mario e uno tra Matias Vecino e Roberto Gagliardini, in attesa di scoprire poi che ne sarà di Lautaro Martinez. Con questo tesoretto, l’AD Giuseppe Marotta e il DS Piero Ausilio non solo garantiranno al club solidità e una super plusvalenza, ma potranno presentarsi sul mercato internazionale con una forza enorme per far decollare definitivamente il nuovo progetto Inter. Per la gioia di Antonio Conte, del presidente Steven Zhang e dei tifosi.

