Inter, i piani per l’attacco: Scamacca piace ma occhio a 2 piste estere – TS

L’Inter è al lavoro sul mercato. Non solo cessioni (vedi articolo), il club lavora anche ai colpi in entrata: per l’attacco piace Scamacca, ma occhio a due piste dall’estero. Le ultime dal Tuttosport

AL LAVORO – Uno degli obiettivi dell’Inter per la prossima sessione di mercato è quello di fare un vero e proprio restyling del reparto offensivo. I nerazzurri, infatti, da tempo hanno messo nel mirino Gianluca Scamacca, fresco di rinnovo con il Sassuolo, ma pupillo della dirigenza nerazzurra. In caso, però, non si riuscisse a trovare un accordo con il club neroverde (che chiede non meno di 40 milioni), Ausilio è già al lavoro per due alternative: la prima arriva dalla Spagna, sponda Real Madrid e prende il nome di Luka Jovic. Il serbo, 25 anni, potrebbe essere la carta low-cost sul mercato. Piace anche Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach, che i nerazzurri avevano approcciato anche la scorsa estate, prima di virare su Correa dopo l’infortunio del francese figlio d’arte.

Fonte: Tuttosport – F.M