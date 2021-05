L’Inter dopo aver piazzato Achraf Hakimi sistemerà i conti attraverso le cessioni di altri esuberi. Di seguito la notizia riportata dal “Corriere dello Sport” oggi in edicola.

ESUBERI – Inter, richiesta chiara dalla società: la sessione di mercato estiva dovrà produrre una plusvalenza di 90 milioni. Chiaro che, dunque, l’unica cessione di Achraf Hakimi non basterà per far quadrare i conti, considerando inoltre il mercato in entrata. proprio per questo motivo poi sarà il turno degli esuberi, come per esempio i vari Vidal, Sanchez, Joao Mario, Nainggolan, Lazaro, Gravillon, e magari anche Ivan Perisic. L’Inter vorrà evitare di cedere un altro big, anche se la pista più plausibile resta quella di Lautaro Martinez, seguito da Real Madrid e Atletico Madrid.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

