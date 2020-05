Inter, Hakimi “insidia” Semedo. Pista non facile: due problemi – GdS

Per la corsia destra della futura Inter, non sarebbe considerato solo il nome di Nelson Semedo del Barcellona, ma anche quello di Achraf Hakimi, di proprietà del Real Madrid

SEMEDO – Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, per la fascia destra dell’Inter uno dei nomi in cima alla lista dei possibili acquisti è quello di Nelson Semedo. Infatti sono ormai settimane che il terzino portoghese, la cui valutazione resterebbe alta, viene accostato al club nerazzurro come eventuale contropartita tecnica che il Barcellona potrebbe inserire nell’affare Lautaro Martinez per abbassare il cash in favore della società meneghina.

HAKIMI – Oltre al 26enne però, sarebbe da considerare anche quello di Achraf Hakimi. Il suo nome sarebbe nel mirino della squadra lombarda da almeno due anni. Il classe 1996, di ritorno al Real Madrid dopo il prestito biennale al Borussia Dortmund, sarebbe destinato a dire addio alle Merengues. Tuttavia ci sarebbero due ostacoli. Quello del prezzo: i Galacticos lo valutano almeno 50 milioni di euro e la concorrenza del PSG. Insomma, arrivare all’esterno marocchino non sarebbe per nulla semplice.

Fonte: Davide Stoppini – Gazzetta dello Sport