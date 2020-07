Inter, non solo Hakimi: la strategia per Emerson...

Inter, non solo Hakimi: la strategia per Emerson Palmieri – GdS

L’Inter vuole arrivare a Emerson Palmieri, esterno mancino del Chelsea. L’italo-brasiliano è il profilo scelto da Conte per sistemare la fascia sinistra, dopo l’arrivo di Achraf Hakimi a destra. “La Gazzetta dello Sport” riporta la strategia che i nerazzurri tenteranno di applicare coi Blues.

INTER IN CORSIA – Se con Achraf Hakimi (ufficializzato giovedì) l’Inter ha acquistato uno dei migliori prospetti per la corsia destra, ora Antonio Conte vuole rinsaldare anche il lato opposto. Il profilo scelto da Conte è ben noto: si tratta di Emerson Palmieri, terzino italo-brasiliano del Chelsea. Fu proprio il tecnico pugliese a farlo acquistare dai londinesi nell’inverno del 2018, così da avere un backup di Marcos Alonso. E anche adesso i due nomi – entrambi molto conosciuti nel calcio italiano – sono collegati. L’apprezzamento di Conte per lo spagnolo ex Fiorentina è cosa nota, tanto che nel mercato invernale chiese a Giuseppe Marotta di tentare l’assalto. Tuttavia, le richieste del Chelsea per Alonso sono elevate (almeno 40 milioni di euro) e non trattabili. Da qui, la decisione di virare su Emerson Palmieri, preferito sia per il costo inferiore, sia per i margini di crescita più ampi (classe 1994).

OFFERTA – Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il primo contatto tra Inter e Chelsea è di ieri. L’idea di Marotta? Ottenere un prestito con diritto di riscatto, fissato a circa 30 milioni di euro. Le sensazioni in casa nerazzurra sono estremamente positive, anche alla luce delle dichiarazioni di Frank Lampard. Emerson Palmieri non ha trovato troppo spazio sotto la sua guida: in questa stagione solo 19 presenze. Prima dei 90′ disputati contro il Leicester City in FA Cup domenica scorsa, l’ultima presenza stagionale risaliva al derby con l’Arsenal di gennaio. Una situazione che può facilitare la trattativa, con Conte e Emerson Palmieri desiderosi di ritrovarsi.