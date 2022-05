Inter ha in mano Dybala! Sacrificio big non indispensabile: le ultime – SM

L’Inter, secondo quanto riportato dall’inviato di Sportmediaset, Marco Barzaghi, ha in mano Paulo Dybala. Inoltre, il sacrificio di un big non è poi così indispensabile.

IN PUGNO – Paulo Dybala è vicino all’Inter. Secondo quanto riportato dal giornalista, le parole di Giuseppe Marotta ieri, non lasciano alcun dubbio (vedi dichiarazioni). Ammissione mai sentita, che un dirigente della sua esperienza non fa se non ha già in mano il giocatore. L’Amministratore Delegato dell’Inter sta aspettando solo che il club faccia spazio soprattutto dal punto di vista del monte ingaggi: l’uscita di Ivan Perisic libera risorse importanti. Altrettanto Arturo Vidal con cui è già prevista una buonuscita di 4 milioni per scindere il suo contratto. Si tratta con Alexis Sanchez, che a differenza del connazionale non ha una buonuscita, ma bisogna cercare di arrivare a un accordo con il Siviglia sulle sue tracce. Al giocatore è stato offerto un contratto di 3 anni con opzione per il quarto, con un ingaggio di 7 milioni.

SACRIFICIO – Non arrivano conferme, invece, sul fronte sacrificio. Si è parlato di Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni, ma secondo quando riportato da Sportmediaset molto dipenderà dall’offerta migliore che arriverà, se arriverà.

Fonte: Sportmediaset