Inter ha già chiuso i primi 3 colpi e il quarto è in arrivo ma non è Dzeko – SI

Condividi questo articolo

Conte-Marotta-Ausilio

L’Inter pian piano sta mettendo a segno dei colpi silenziosi per completare la rosa a disposizione di Conte. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – dà ormai per fatti i prossimi due. E il quarto acquisto potrebbe arrivare dalla… Serie B

POKER DI ACQUISTI – Il mercato dell’Inter a breve regalerà qualche annuncio, parola di Alfredo Pedullà: «Aleksadar Kolarov (Roma), per 1.2 e 1.5 milioni, e Arturo Vidal (Barcellona), che deve rescindere, sono due situazioni battezzate, appena saranno liberi firmeranno il contratto con l’Inter. Saranno i primi due acquisti nerazzurri dopo Achraf Hakimi. C’è un terzo nome in orbita Inter. La Lazio non ha chiuso con Mohamed Fares, la cui attesa può essere propedeutica per un altro colpo nerazzurro. Potrebbe essere il quarto acquisto nerazzurro in questo mercato. C’è sempre il nome di Emerson Palmieri (Chelsea) per questo ruolo. Inter al momento fuori per Edin Dzeko (Roma). N’Golo Kanté (Chelsea) nella lista di Antonio Conte è al primo posto per distacco, poi ci sono gli altri, da Tanguy Ndombelé (Tottenham) a Thomas (Atletico Madrid). Ma prima bisogna cedere quelli noti. Piero Ausilio chiude su Lionel Messi (Barcellona) com’è giusto che sia». Questa la situazione presentata da Pedullà dopo le ultime parole del direttore sportivo nerazzurro (vedi dichiarazioni).