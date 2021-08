L’Inter guarda al vice-Lukaku: proposto al Crotone uno scambio

Inter attiva sul mercato, non solo in riferimento al sostituto di Hakimi. I nerazzurri vorrebbero regalare anche un vice Lukaku a Inzaghi, ecco perché si guarda anche a Simy del Crotone.

VICE LUKAKU − Oltre al capitolo esterni, l’Inter sta guardando anche in attacco per trovare un vice Romelu Lukaku. La ricerca di una quarta punta forte fisicamente che possa far rifiatare il gigante belga non è sicuramente una novità. Già con Antonio Conte, i nerazzurri avevano sondato diversi nomi,su tutti Olivier Giroud ed Edin Dzeko. Nessuno di questi, però, era riuscito ad arrivare in nerazzurro. La musica non cambia nemmeno con il nuovo tecnico Simone Inzaghi, poiché la pista vice Lukaku non è assolutamente banale, viste le tante partite che l’Inter dovrà giocare. Come riporta il portale “Serie B News”, la Beneamata avrebbe chiesto informazioni al Crotone per Nwankwo Simy. Dall’altro lato, la squadra calabrese − retrocessa in cadetteria nell’ultima stagione − ha l’intenzione di ritornare immediatamente in Serie A e per fare ciò vorrebbe potenziare la squadra a disposizione di Francesco Modesto. A tal proposito, i pitagorici hanno mostrato un certo interesse per Lucien Agoumé dell’Inter, centrocampista classe 2002 in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. L’Inter avrebbe proposto uno scambio di prestiti tra il centrocampista francese e l’attaccante nigeriano, con il Crotone che avrebbe, al momento, declinato l’offerta.