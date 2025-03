L’Inter guarda con ottimismo al futuro. Blindare Thuram una delle priorità! – TS

L’Inter vede aumentare i propri ricavi e ridursi i propri costi a bilancio grazie al lavoro certosino svolto nelle scorse stagioni dalla dirigenza nerazzurra, con al vertice Giuseppe Marotta e Piero Ausilio: nell’ottica di proseguire nel proprio percorso di crescita, i nerazzurri non vogliono prescindere da Marcus Thuram.

LA SITUAZIONE – L’Inter, sempre più entusiasta dei risultati della sua gestione economico-finanziaria, guarda al futuro con aspettative molto elevate. Con il primato sul piano dei ricavi a bilancio, il cui valore di 473 milioni di euro vede i nerazzurri davanti alle rivali Milan (456) e Juventus (394), e il raggiungimento dell’obiettivo di rinnovare il contratto di alcuni pilastri del club, come Lautaro Martinez e Nicolò Barella, l’Inter ha confermato in maniera plastica la propria intenzione di agire da protagonista anche nel futuro.

L’Inter non vuole rinunciare a Thuram: il piano

LA STRATEGIA – Nel discorso relativo alle ambizioni future dell’Inter rientra senza alcun dubbio anche l’argomento relativo alla permanenza di Marcus Thuram in nerazzurro. Il calciatore francese rappresenta uno dei protagonisti della prima parte di stagione del club meneghino, con le sue doti di raccordo e di supporto in fase offensiva che sono state accompagnate da un rendimento importante in zona gol. Il centravanti nerazzurro sta diventando gradualmente quel bomber d’area di rigore che la dirigenza e lo staff tecnico dei meneghini speravano di poter vedere in maglia Inter.

LO SCENARIO – Ecco perché prolungare il suo contratto attraverso il superamento della clausola rescissoria di 85 milioni di euro rappresenterebbe un segnale ulteriore e di peso circa le ambizioni dell’Inter per le prossime stagioni.

Fonte: Stefano Pasquino – TuttoSport