L’Inter guarda in Liga, Ausilio ha inviato alcuni emissari a Siviglia-Valencia

L’Inter guarda al mercato spagnolo per rinforzare la propria rosa. A tal proposito, Piero Ausilio ha inviato alcuni emissari visionare un paio di giocatori al Sanchez Pizjuan durante Siviglia-Valencia

EMISSARI − L’Inter non vuole farsi trovare impreparata. Occhio sempre alle opportunità di mercato tant’è che il DS Piero Ausilio ha dato mandato ai suoi emissari di seguire Siviglia-Valencia, gara di Liga giocata martedì sera al Ramon Sanchez Pizjuan e finita 1-1. Nel mirino dei nerazzurri i valenciani Mouctar Diakhaby, Yunus Musah e l’andaluso Tanguy Nianzou. Quanto al difensore guineano, il suo contratto andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2023 e ad oggi non ha alcuna intenzione di rinnovare. Lo riporta il portale Estadio Deportivo. Più difficili gli altri due. Musah ha contratto fino al 2026 ed una è delle stelline del Siviglia. Mentre Nianzou, preso in estate dal Bayern Monaco per 16 milioni, è in scadenza nel 2027.