Acerbi out? Inter guarda a un difensore di Serie A. Ausilio già in moto! – TS

Francesco Acerbi ha già attraversato due infortuni, ciascuno dei quali tale da tenerlo lontano dal campo per non meno di 10 giorni, nella sua stagione: l’Inter riflette sulla scelta migliore per il futuro.

IL PUNTO – Francesco Acerbi rappresenta un pilastro dell’Inter di Simone Inzaghi grazie alle sue doti difensive e alla leadership con cui detiene il controllo del reparto difensivo dei nerazzurri. I problemi fisici che lo stanno affliggendo, in questo inizio di stagione, spingono però i meneghini a effettuare serie riflessioni in vista del futuro, perché il rinnovo del contratto del difensore italiano fino al 2026 non basta a far stare tranquilla la dirigenza. Ecco che gli occhi dei vertici dell’Inter si sono posati su un calciatore che sta molto ben figurando in questa prima fase di annata.

Inter su Comuzzo: primo step oggi, con un’idea su Acerbi e De Vrij

LO SCENARIO – Il giocatore che l’Inter ha iniziato a seguire con estremo interesse è Pietro Comuzzo, difensore rivelazione della Fiorentina di Raffaele Palladino. Il calciatore italiano si sta disimpegnando così efficacemente da aver panchinato due “titolari alla vigilia del campionato” come Lucas Martínez Quarta e Marin Pongračić. La sfida di stasera, domenica 1 dicembre, alle ore 18 sarà l’occasione per consentire a Piero Ausilio di visionare dal vivo uno dei principali obiettivi dei nerazzurri per la sessione estiva di calciomercato. In quanto fare affidamento soltanto su Acerbi, in presenza del mancato approfondimento dei discorsi per il rinnovo di Stefan De Vrij, potrebbe essere deleterio per il presente e il futuro.

Fonte: Stefano Pasquino – TuttoSport